FRANCE : Un rhinocéros blanc abattu par des braconniers dans un zoo

Des intrus viennent d'abattre un rhinocéros de trois balles dans la tête dans un zoo des Yvelines

Des « braconniers » se sont introduits dans le zoo de Thoiry (Yvelines) durant la nuit de lundi à mardi et ont tué un rhinocéros. Abattu de trois balles dans la tête, ses ravisseurs lui ont volé sa corne.



Ce que l'on sait



Baptisé Vince, ce petit rhinocéros âgé de 5 ans a été retrouvé mort par les soigneurs vers 9h30 dans son enclos, qui se trouve à l'arrière de la réserve africaine du parc animalier. D'après Le Parisien, un ou des tueurs auraient forcé un portail situé à l'arrière du zoo, avant de pénétrer là où vivaient trois rhinocéros. Le moins chanceux d'entre eux a été tué de trois balles dans la tête, avant de se faire découper sa corne à la tronçonneuse, tandis que les deux autres y ont heureusement échappé. « Il est possible que les voleurs n'aient pas eu le temps de s'en prendre aux autre bêtes », souligne une source proche de l'affaire.



Le meurtre de ce rhinocéros qui vivait à Thoiry depuis novembre 2015 fait l'objet d'une enquête menée par la brigade de gendarmerie de Thoiry, qui ont relevé des traces et des indices sur les lieux du crime, sans pour autant identifier l'arme du crime. « On a demandé à faire une radio mais le cuir de l'animal est tellement épais que cela s'avère impossible, précise une autre source. On ignore donc encore avec quelle arme il a été tué ».