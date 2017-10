FRANCE : Premier tournoi de football des avocats francophones.

Loin des audiences et des plaidoiries, les avocats inscrits au barreau de Dakar avec à leur tête le président de l'Association des jeunes avocats, Me Ousmane Thiam, ont fait tomber leurs robes. Ils sont présentement en France pour participer au premier tournoi de football des avocats francophones.



Ce tournoi s’inscrit dans la lignée du désormais « MundiAvocat » fondé par Vincent Pinatel, mais ne s’adresse qu’aux équipes de football de barreaux d’avocats, de groupement de barreaux et de sociétés d’avocats, francophones et ou issus de pays de tradition de civil law.



Il sera l’occasion pour les barreaux de renforcer leurs liens et la solidarité qui les unit dans le cadre d’une compétition sportive amicale et divertissante...