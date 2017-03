FRANCE : Alain Juppé annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la République

"Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur", estime d'un aire grave Alain Juppé. "C'est pourquoi je confirme une bonne fois pour toutes que je ne serai pas candidat", ajoute le maire de Bordeaux.



"Je n'incarne pas le renouvellement", poursuit l'ex-candidat à la primaire droite, selon qui "cette aspiration semble plus forte que le besoin d'expérience". "Pour moi, il est trop tard, mais il n'est évidemment pas trop tard pour la France", estime-t-il, et d'ajouter avec un brin d'ironie: "Je remercie ceux qui après avoir vivement critiqué ma ligne et mon projet trouvent en moi un recours."



"Je ne me priverai pas d'exprimer mon point de vue à celui qui portera les couleurs de la droite et du centre", conclut Alain Juppé.