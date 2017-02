FORUM ÉCONOMIQUE SENEGAL-PALESTINE : Les deux pays élargissent leur coopération dans le domaine des affaires

La Palestine et le Sénégal élargissent leur coopération dans le domaine des affaires. Les deux pays on signé ce matin un accord pour favoriser les investissements. Ce premier forum économique qui est le rendez-vous de l’agro-industrie, mais également celui des secteurs énergétiques et pharmaceutiques, est une première dans l’histoire économique des deux pays. Il est le fruit d’une collaboration entre l’ambassade de l’Etat de Palestine au Sénégal et le ministère du Commerce.