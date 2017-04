FOPICA : Remise de carte professionnelle pour réguler les métiers du cinéma

Les résultats du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (FOPICA) ont été publiés au cours d'une rencontre avec la presse. Une occasion saisie par le ministre de la Culture et de la Communication pour procéder à la remise officielle des cartes professionnelles des métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Une carte d’identité professionnelle des métiers du cinéma et de l'audiovisuel pour mieux réguler les acteurs des différents secteurs de la culture.