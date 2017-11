FOOTBALL : L'ancien International Salif Diao se prononce sur la tanière

L’ancien international sénégalais Salif Diao venu assister à la rencontre Sonacos-Dakar Sacré-Cœur de Kaolack a profité de l’occasion pour se prononcer sur la situation actuelle du football sénégalais : la qualification des lions au mondial 2018, l’utilisation des 5 milliards allouées par la Fifa. Selon Diao « Comme tout sénégalais je suis très fier de la qualification de l’équipe nationale pour la 2ème fois de son histoire au mondial… Il faut féliciter tous les membres de la fédération et le chef de l’État qui a mis l’équipe dans les meilleures conditions pour qu’elle puisse se qualifier. »

Concernant les 5,3 milliards alloués à l’équipe nationale de football, l’ancien lion du football prône une gestion efficace et responsable de ces fonds. « La prime doit aller à des autorités qui sont compétentes. Et par rapport à cela il y a des gens matures et intelligents qui vont gérer ces fonds. » Toutefois Salif Diao ne s’est pas attardé sur le cas Keïta Baldé, estimant que Aliou Cissé est le coach par conséquent il doit gérer son équipe.







Enquête.