FOOTBALL : Bon démarrage de la saison 2017/2018 pour le Ndiambour de Louga.

Le nouveau président de l’ASAC Ndiambour de Louga , Mr Moustapha Diop, maire de Louga, a effectué ce dimanche au stade Alboury Ndiaye de Louga, son baptême de feu en tant que président dudit club, par une victoire devant Mbour Petite Côte sur le score de deux buts à un.

Une victoire marquant un bon démarrage du Ndiambour, pour la saison 2017-2018, ce qui a fait dire à son nouveau président que seuls le soutien, la solidarité et la cohésion des fils de Louga et sympathisants, autour de l’équipe, permettront à celle-ci, de faire de bons résultats au cours de ses différentes rencontres, et partant de hisser le club dans le peloton des meilleurs.

Pour ce faire, il s’est engagé à doter l’équipe de moyens qui lui permettront d’être beaucoup plus performante.





Mbargou Diop correspondant permanent à Louga.