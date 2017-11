FOOT : Sadio Mané cambriolé durant le match Liverpool-Maribor

La police qui a constaté les faits a ouvert une enquête. Les détails sur la nature des objets volés n’ont pas encore été dévoilés. Mais, pour la police, ajoute le site qui a rapporté l’information, ce geste était prémédité puisqu’ils ont attendu l’absence de Sadio et Dejan Lovren au stade pour suivre son équipe contre Maribor en Ligue des Champions.



Trois délinquants tentent de s’introduire chez Mané, une voisine alerte la police



Les trois malfrats ont été chassés par les cris d’une voisine qui a menacé d’appeler la police. Les flics ont rappliqué dare-dare à la maison de Lovren à Allerton, vers 20h, au début de la première période du match à Anfield. Peu de temps après l’arrivée de la police, ils ont également découvert que la maison de Mané avait été cambriolée. Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré : «On ne sait pas encore si quelque chose a été volé lors de ce second incident mais l’occupant a été informé». L’enquête de la police n’en est qu’à son début, mais on croit que les délinquants ont pris la fuite dans une voiture. Aussi, les policiers invitent quiconque aurait aperçu un véhicule conduit de manière suspecte dans la ville aux alentours de 20h de le signaler». Autre coéquipier du Sénégalais à avoir subi la visite des malfrats, le défenseur des Reds Lovren, qui a été aussi victime de cambriolage dans cette soirée. Le Croate a été dernièrement victime de menaces de mort ainsi que sa famille venant «d’idiots» se faisant passer pour des supporters.



Aucun objet volé chez Mané



Dans le passé, Roberto Firmino, Steven Gerrard, Dirk Kuyt et Daniel Agger ont été aussi victimes de vol alors qu’ils jouaient avec Liverpool à l’extérieur. Pour rappel, l’attaquant sénégalais a repris ce jeudi le chemin des entrainements.

Les Echos