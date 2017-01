FLAMBÉE DES PRIX DES DENRÉES DE ¨PREMIÈRE NÉCESSITÉ À LOUGA.

Les denrées de première nécessité notamment le riz, l'huile, le sucre et le lait ont connu à Louga depuis quelques temps, une flambée de prix que fustigent à longueur de journée les consommateurs.

Ainsi,le bidon d'huile de 20 litres qui coûtait 14.OOOF se cède maintenant à 18000F, tandis que le bidon de 5 litres qui était vendu à 4000F se vend entre 5500F et 6000F, alors que le litre d'huile qui s'échangeait à 900F se vend entre 1100 et 1200F .

Quant au sac de riz qui coûtait entre 12500F et 13000F s'acquiert maintenant à 13000F et 13500F.

Le kilogramme de lait en poudre qui coûtait 2000F passe à 2600F, à côté du kilogramme de sucre qui se cédait à 585 est vendu entre 600F et 650F, la tonne de ciment qui se vendait à 59.000F est cédée à 62.000F.

Des augmentations que les consommateurs dénoncent en demandant au gouvernement , d'intervenir rapidement, pour ramener les prix à leur niveau raisonnable, plutôt que de laisser les commerçants véreux se livrer à des spéculations sur les prix au détriment des populations .

Mbargou Diop correspondant permanent à Louga