FINANCEMENT DE 30 MILLIONS DE FRANCS CFA DU FDSUT EN FAVEUR DE L'ONCAV : ABDOU KARIM SALL ENCLENCHE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DANS LE MOUVEMENT NAVÉTANES.

L'Organisme National de Coordination des Activités de Vacances peut bien se frotter les mains. Et pour cause, le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications dont l'administrateur est le DG de l'ARTP vient de lui attribuer une subvention conséquente de 30 millions de nos francs. Un montant destiné au financement de la numérisation et l'utilisation de la biométrie dans la gestion des fichiers de l'ONCAV.

La signature de l'accord de partenariat a eu lieu dans l'après-midi de ce mercredi 28 décembre 2017 au salon d'honneur du stade Léopold Sédar SENGHOR entre Abdou Karim SALL, Administrateur du FDSUT, par ailleurs Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes et le Président de l'ONCAV, Amadou KANE.

C'était en présence du Président du FDSUT, Aly Coto NDIAYE et de trois de ses collaborateurs; membres dudit Fonds, que sont Mme Sophie Ndiaye CISSOKHO, Mamadou Aladji LY et Abdoulaye NGOM. Les autres membres du FDSUT se sont excusés, tout comme le Ministre des Sports qui devait présider l'événement. Matar BÂ a été retenu par le dernier conseil des Ministres de l'année.



Ainsi, l'ORCAV de Dakar, dirigé par Khalifa DIAKHATÉ, a été choisi comme entité pilote.

Le projet sera ensuite élargi aux autres Organismes Régionaux de Coordination des Activités de Vacances.

Le mouvement Navétanes va recevoir l'appui financier du FDSUT en deux tranches de 15 millions Fcfa.

"La première partie du financement va être libérée dès demain (Ndlr: ce jeudi 29 décembre 2017)", rassure l'Administrateur du Fonds, M. Abdou Karim SALL.

La seconde tranche sera disponible après le lancement des activités de numérisation et dématérialisation de la base de données de l'ONCAV.

Abdou Karim SALL était accompagné d'une forte délégation, composée essentiellement de ses collaborateurs à l'ARTP.

La cérémonie qui s'est déroulée dans une salle archi comble a été une réussite totale.

Et par la voix de Amadou KANE, Président de l'ONCAV, le mouvement Navétanes a remercié chaleureusement M. Abdou Karim SALL, Administrateur du fonds et décerné un satisfecit au FDSUT dont le comité de direction (CODIR) est présidé par l'ancien Ministre de la jeunesse Aly Coto NDIAYE.