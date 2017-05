FILIÈRE ARACHIDIÈRE : Le satisfecit de la Banque Mondiale au Gouvernement Sénégalais

La Banque Mondiale, dans son rapport sur « la compétitivité de la filière arachidière au Sénégal », a décerné un satisfecit au Gouvernement du Sénégal au vu des performances réalisées dans cette filière. Dans ce rapport, elle a mis en exergue les réformes importantes entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’accélération de la croissance agricole au Sénégal (PRACAS).

Cette nouvelle orientation politique a permis de redynamiser le secteur agricole en général et, notamment, la filière arachidière, en particulier, qui connait des performances et offre de nouvelles opportunités aux opérateurs. « Dans la filière arachidière, en particulier, les efforts du Gouvernement ont permis de dépasser les objectifs pour l’année 2016, en termes de renouvellement du capital semencier avec cinquante-cinq mille (55 000) tonnes de semences certifiées contre un objectif de quarante mille (40 000) tonnes, et de production Sénégal (PRACAS), qui ont permis de redresser les performances du secteur agricole en général », mentionne-t-on.