FIFA : les premières réactions du clan Al-Khelaïfi

« Jérôme Valcke est soupçonné d’avoir accepté des avantages indus en lien avec l’octroi de droit média dans certains pays de la part d’un homme d’affaires dans le domaine des droits sportifs en ce qui concerne les Coupes du monde de football de la FIFA de 2018, 2022, 2026 et 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne les Coupes du monde de la FIFA de 2026 et 2030 », pouvait-on lire sur le communiqué fourni par le gouvernement suisse. Dans la foulée, la Fédération internationale de football (FIFA) ouvrait à son tour une enquête.

Le même jour, les locaux de BeIN Sports étaient perquisitionnés et L’Equipe révélait que les employés n’avaient pas particulièrement aidé les hommes chargés de collecter les preuves. Ensuite, Nasser Al-Khelaïfi convoquait à Doha (Qatar) une petite équipe pour organiser sa défense. L’entourage du grand patron du Paris Saint-Germain a sollicité un rendez-vous avec les magistrats, histoire d’obtenir tous les éléments liés à ce dossier et ainsi préparer sereinement sa défense.

Nasser Al-Khelaïfi se dit serein



Mais aujourd’hui, NAK avait rendez-vous en Suisse, à Berne, pour livrer, en compagnie de trois de ses avocats, sa version des faits. Il a pu aussi prendre en compte les éléments accumulés par le paquet suisse dans ce dossier. Il est bien entendu sorti libre de son audition comme prévu. Mais devra se méfier, car après ces auditions, il pourrait se retrouver en procès et donc devant un tribunal ce qui ne manquera pas de ternir une image qu’il entretient plutôt bien depuis son arrivée à Paris (2011).

« Cette audience d’instruction a eu lieu aujourd’hui, dans un climat dont on peut dire qu’il a été extrêmement serein. Monsieur Al-Khelaïfi a eu l’occasion de répondre à la majeure partie des questions du magistrat en charge de l’instruction. Il a pu apporter des éclaircissements importants, sinon décisifs pour la suite de la procédure. Et d’ici quelques mois, les quelques charges de densité modeste dont nous parlons, mais aussi l’entier du fantasme planétaire auront fini de s’épuiser dans la douceur de l’hiver helvétique, » précise un communiqué du clan Al-Khelaïfi relayé par RMC.