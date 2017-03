FIARA 2017 : Aminta Mbengue Ndiaye vante les innovations de la 18e Edition

La foire internationale de l’agriculture et des ressources animalières (FIARA) a été présidé ce jour par la ministre de l’élevage Aminta Mbengue Ndiaye, qui a magnifié l’intérêt des secteurs du domaine des productions agricoles et de l’élevage et félicité les grands organisateurs, car pour la ministre de l’élevage, l’agriculture nourrit essentiellement les familles sénégalaises.