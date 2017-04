FÊTE DE L'INDÉPENDANCE : Le président Macky Sall magnifie le défilé de l'armée Gambienne

La cérémonie de la célébration du 57ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal a vécu. A la fin des défilés civils et militaires, le président Macky Sall a prononcé un discours de remerciements à l'endroit de tous les partisans. Il a dit toute sa satisfaction de la prestation des forces de défense et de sécurité du Sénégal, mais aussi des civils de la Case des tout-petits aux étudiants en passant par les communes et les villes.

Par ailleurs, le président a magnifié le passage de l'armée Gambienne qu'il considère comme des forces exceptionnelles qui travaillent avec celles Sénégalaises. Il a magnifié la présence de la vice-présidente de la Gambie Fatoumata Diallo Tambajang qui a représenté le président Adama Barrow, la Gambie étant le pays invité d'honneur de la cérémonie.

Il a aussi remercié le Président de la Guinée-Bissau avec le présence de son Premier ministre, ainsi que tous ceux qui se sont déplacés pour venir fêter l'indépendance avec lui, tout comme les participants au défilé.