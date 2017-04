FC Barcelone: Diao Baldé Keita veut retourner au club catalan

Rappelons que Diao Baldé Keita est né en Catalogne de pères sénégalais en 1995. Son arrivé au FC Barcelone a eu lieu à l´âge de 9 ans et le succès entre les benjamins, cadets et juniors était remarquable: plus de 300 buts, étant le détenteur du record dans certaines catégories. Le problème insupportable pour les dirigeants de Barcelone c´était l´excès des blagues du joueur.

La goutte d´eau qui a tout déclenché est venue du voyage de l’équipe des moins de 15 ans au Qatar en 2010. Diao Baldé Keita a mis des cubes de glace sur les matelas de tous les joueurs et çà a provoqué une irritation générale. La punition est venue avec un prêt à Cornellà, un petit club voisin du club catalan et qui joue les mêmes divisions que Barcelone en petite catégorie. Là, l’attaquant avait une saison incroyable avec 47 buts en 30 matchs, mais le retour au FC Barcelone n’a jamais eu lieu.

«J’ai été blessé dans ma chair, çà n’a pas été facile de faire face à une telle punition trés jeune. Maintenant, je comprends que c’était pour mon bien. J’espère avoir la chance de revenir», a déclaré l’attaquant dans une récente interview au quotidien sportif catalan Mundo Deportivo.

Diao Baldé était déjà la convoitise des petites catégories du Real Madrid et de Manchester United, mais le choix était de ne pas renouveler le contrat avec Barcelone et suivre à la Lazio avec un salaire incroyable de 300.000 euros à 16 ans. En Italie, l’attaquant a continué à impressionner pendant deux ans en petite catégorie jusqu´à ces débuts professionnels à 18 ans en 2013. La titularité a été acquise cette même saison, et l´attaquant sénégalais est devenu l’un des points forts de l’équipe qui occupe actuellement la quatrième place dans la Serie A avec 57 points. En 23 matchs disputés dans la compétition, il a marqué huit buts.

Le retour de Diao Baldé est devenu une spéculation à Barcelone en raison de l’option du joueur de ne pas renouveler le contrat avec la Lazio. «J’aime ce maillot (Lazio), mais je ne peux pas accepter la manière dont ils me traitent. Ils n´ont pas rempli leurs promesses d´autant plus que j’ai eu à parler avec le président et le directeur sportif qui ne voulaient pas suivre. Ainsi, mieux vaut arrêter», s´était expliqué à l´époque.

L’affaire a été résolu quelques jours plus tard avec la promesse de que Diao Baldé serait négocié à la fin de cette saison. Avec la proximité de la fin du championnat italien, Barcelone, Real Madrid et Monaco surgissent comme intéressés au joueur. «Nous avons l’admiration pour le joueur. Il a été notre produit et nous suivons réguliérement les joueurs formés dans ce lub. Mais cela ne signifie pas que nous allons recruter», a déclaré le directeur sportif de Barcelone, Robert Fernández.



