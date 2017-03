FAUTE DE VISAS POUR L’ANGLETERRE : 10 Lions bloqués à Paris

C’est une délégation de 14 personnes dont 2 joueurs qui a quitté Dakar dans la nuit de dimanche à lundi à bord de Bruxelles Airlines. Arrivés dans la capitale française, lundi matin, les membres de la délégation ont déposé leurs pénates à l’hôtel Millenium de Roissy avant de se rendre à l’ambassade d’Angleterre à Paris à la recherche d’un visa. Après les formalités d’usage, Mayacine Mar et compagnie sont sommés d’attendre le résultat.



Hier matin, ils se sont rendus à nouveau au consulat anglais, mais leur surprise a été grande quand on leur a fait comprendre qu’ils devaient non seulement faire leur application à Dakar mais qu’en France le délai minimum de traitement serait de 72 heures soit trois jours. C’est dire que ces membres de l’équipe nationale ne pourront pas fouler le sol anglais avant ce mercredi, veille du match contre le Nigeria !



Hormis les délégués fédéraux, la délégation est composée du DtN, Mayacine Mar, de trois membres du staff médical, de deux membres de l’intendance et des joueurs Pape Seydou Ndiaye et Adama Mbengue et des représentants du ministère des Sports. Sur place, ils ont trouvé les joueurs Moussa Wagué, Saliou Ciss, Kara Mbodj, Babacar Khouma, Ismaël Sarr et Pape Alioune Ndiaye. Bien que né en Espagne, Diao Keita Baldé n’a pas encore de passeport espagnol. Ce qui fait qu’il est aussi dans le lot des joueurs concernés par un visa d’entrée en Angleterre. C’est ce mercredi que la FSF compte acheminer le reste de la troupe à Londres mais à condition que les visas soient délivrés.



Face à cette situation, le travail de préparation d’Aliou Cissé risque d’être escamoté. Si 16 joueurs de champ sont déjà sur place, le sélectionneur pour sa première séance d’entraînement d’hier était obligé de ne travailler qu’avec un seul portier : Abdoulaye Diallo. En effet, Khadim Ndiaye n’est arrivé en France qu’hier matin. Il était à la disposition de son club, Horoya AC, qui était engagé en Ligue africaine des champions.



PREMIER GALOP DES LIONS À LONDRES : 16 joueurs ont pris la température



Deux séances d’entraînement sont au programme des Lions avant d’affronter le Nigeria demain jeudi à 20h00 GMt au Hive Stadium de Barnet à Londres. La première a eu lieu hier au complexe sportif dudit stade. Pendant une heure, Cissé est resté dans le même tempo des premiers jours de préparation. Il avait à sa disposition les «Anglais» Mame Biram Diouf, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Alfred Ndiaye et Sadio Mané, les binationaux Salif Sané, Cheikh Mbengue, Kalidou Koulibaly, Henri Saivet, Moussa Sow, opa Nguette, Lamine Gassama et Abdoulaye Diallo ainsi que les joueurs qui ont récemment bénéficié d’une nationalité française : Zargo touré, Famara Diédhiou et Cheikh Ndoye.

