FATOUMATA NIANG BA : « L’opposition doit être fair-play en acceptant les règles du jeu démocratique. Les Sénégalais se sont prononcés! »

Après avoir réalisé une bonne campagne dans la commune de Grand yoff , Fatoumata Niang Bâ, trouve «inconvenant» que des candidats malheureux puissent remettre en cause la “fiabilité” de la victoire de BBY à Dakar.



«J’invite l’opposition à plus de fair-play en acceptant les règles du jeu démocratique. Et à savoir raison garder. Les Sénégalais se sont prononcés, en renouvelant leur confiance au président de la République. Le juge a tranché, Et cela mérite d’être respecté par tout citoyen, fussent-ils les leaders de l’opposition», tance-t-elle les camarades de Khalifa Sall.



Pour Fatoumata Niang Bâ, les couacs notés dans le déroulement du scrutin du 30 juillet dernier ne sont pas l’apanage du régime de Macky Sall. Et comme toute œuvre humaine, dit-elle, des élections sans critiques, n’existent nulle part ailleurs.



«L’œuvre humaine est, par essence, imparfaite, mais cela n’entache en rien cette brillante victoire de la Coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar et partout dans le pays», a-t-elle expliqué. Aussi, n’a-t-elle pas caché toute sa joie et satisfaction sur le score «mémorable» obtenu par le camp présidentiel, avant de rendre hommage à ses camarades pour le travail accompli.



«Je félicite la Coalition BBY pour sa brillante victoire, lors de ces échéances. Ce sacre, tel un rouleau compresseur, atteste, à coup sûr, si besoin en était, que les Sénégalais portent encore dans leur cœur, le président Macky Sall», a-t-elle conclu.