FATOU GUÉWEUL DIOUF : " Pourquoi on m'appelle Fatou Guéweul Kara (...) J'ai sorti mon premier album en 1993 (...) Les moments les plus difficiles que j'ai vécus "

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, la chanteuse Fatou Guéweul Diouf est revenue sur son enfance, mais aussi sur ses débuts dans la musique. Elle a évoqué ses rapports avec son ami et marabout Serigne Modou Kara Mbacké, tout comme ceux qu'elle entretient avec les divas de la musique sénégalaise.

Elle est revenue par ailleurs sur la formation de son groupe Sope Noreyni et les difficultés rencontrées dans la musique et la concurrence déloyale qui existe entre les musiciens. Elle a rappelé ses deux derniers albums sortis en même temps et tout le travail qu'il a fallu pour les réaliser.

Sur ses prestations elle déclare qu'elle n'aime pas jouer dans les boites de nuit et que son public en général ne va pas en boite. Elle dit qu'elle aime jouer à Sorano ou dans les salles comme ça pour satisfaire son public.

Pour terminer, elle est encore revenue sur quelques moments douloureux comme la perte de ses parents, la mort de Dado Sonko et celle de Ndèye Marie Ndiaye Gawlo.

D'un autre côté, elle se réjouit de l'amour que lui porte son public et les sénégalais en général.

ENTRETIEN...