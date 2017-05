FAIRE BASCULER TOUBA - L'ambassadeur Itinérant Pathé Diakhaté s'engage en faveur de Macky

"J'ai été très proche de Wade", dixit Pathé Diakhaté, devenu ambassadeur itinérant sous Macky Sall, et qui s'est résolument investi dans la vie politique pour soutenir son nouveau mentor et faire basculer la cité religieuse. Touba est en effet le fief par excellence du parti démocratique qui y engrange généralement un vote massif depuis 2000.



Aujourd'hui, les dés d'une élection serrée sont jetés avec une présence encore forte du parti libéral à Touba d'une part et de l'autre avec un travail de maillage du terrain par l'Apr à travers des actions sociales multipliées. Selon Ibra Sall, porte-parole du comité mis en place par Pathé Diakhaté, '' la tâche pour Benno Bokk Yakaar ne sera pas aussi difficile que certains l'annoncent au vu des difficultés que rencontre la coalition Manko Taxawu Sénégal ''.



Face à la presse, Ibra Sall annonce de substantiels moyens financiers qui seront débloqués par Pathé Diakhaté pour réussir ce maillage. Il s'agira selon lui, de soutenir les populations, surtout en cette période de ramadan et de leur ressasser le bilan de du Président Macky Sall.



Pendant ce temps, l'opposition continue ses tournées dans les marchés, foirails, garages et autres lieux de rencontre des populations. Touba n'est décidément pas gagnée d'avance!