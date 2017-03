Extradé en Guinée Conakry, ce qui attend Toumba Diakité

L'ancien aide de camp du président Moussa Dadis Camara a été extradé par le Sénégal. Son destin est désormais entre les mains de la justice guinéenne.



Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba est dans de beaux draps. L'ancien aide de camp a été remis à la justice de son pays par le Sénégal.



Après avoir tenté d'éliminer physiquement Moussa Dadis Camara, alors patron de la junte militaire en Guinée Conakry, Toumba Diakité avait trouvé refuge au Sénégal.



Il a été arrêté en décembre 2016 par les services de sécurité sénégalais. Arrestation qui fait suite à un mandat d’arrêt international lancé contre lui par les juridictions de son pays pour sa supposée implication dans la mort de plus de 150 manifestants, le 28 septembre 2009.



Maintenant qu'il est entre les mains de la justice guinéenne, Toumba Diakité sera prochainement présenté à un juge dans le cadre d'une instruction préparatoire, comme le prévoit la législation de son pays.



Pendant ce temps, son avocat sénégalais tempête et parle d'expulsion et non d'extradition.