Extorsion de fonds, faux et usurpation de fonction : Cheikh Mbacke Gadiaga et son complice prennent 2 ans dont 6 mois ferme

Attrait à la barre du tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière de flagrants délits, Cheikh Gadiaga a pris 2 ans de prison dont 6 mois de prison ferme. Avec son complice Alioune Thiam qui écope de la meme peine, ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, extorsion de fonds et usurpation de fonction, au préjudice de Cheikh Amar, patron de Tracto services équipement (Tse). Ils sont aussi condamnés à payer le francs symbolique à leur victime.

Les faits pour lesquels ils sont poursuivis remontent au 26 décembre dernier. Cheikh Gadiaga s'est présenté à Cheikh Amar avec son complice, Alioune Thiam qu'il a présenté comme un élément des renseignements généraux (Rg). Sur place, le faux Rg a sorti un faux procès-verbal de la gendarmerie pour lui dire qu'un de ses fils est impliqué dans un accident mortel. Sur ce, il a réclamé à Cheikh Amar 10 millions pour étouffer l'affaire. Mais ce que les deux complices ignoraient, c’est que Cheikh Amar avait déjà alerté la gendarmerie et que des éléments suivaient la scène. Le patron de (Tse) a ainsi joué le jeu et a remis les 10 millions que réclamaient les escrocs. C'est au moment où ils ont fini d'encaisser les sous que les gendarmes sont entrés en scène pour procéder à leur arrestation.