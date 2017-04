Explosion en Turquie: un "attentat terroriste", pas un accident

Après enquête, "il s'est avéré qu'il s'agit d'un attentat terroriste", a affirmé Süleyman Soylu, interrogé sur la chaîne HaberTürk à propos de l'explosion survenue dans la "capitale" du sud-est à majorité kurde du pays.



Il a précisé que les deux victimes tuées dans l'explosion étaient un technicien, qui a été enseveli sous les décombres, et un policier. Quelque 12 blessés légers étaient toujours hospitalisés mercredi matin, a ajouté M. Soylu. Il a expliqué que la détonation avait été provoquée par des explosifs placés en sous-sol, dans un tunnel, sans donner plus de détails. L'attaque n'a pas été revendiquée.



Le ministre de l'Intérieur avait affirmé la veille qu'il n'y avait pas eu d'"intervention extérieure", l'explosion étant "survenue lors de la réparation de véhicules". Un photographe de l'AFP a vu un bâtiment réduit à un amas de poutres, de ciment et de câbles métalliques, signe de la puissance du souffle.



Cette région est le théâtre d'affrontements quasi-quotidiens entre les forces de sécurité et les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe classé "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux.



Après la rupture d'un fragile cessez-le-feu visant à mettre fin à ce conflit qui a fait plus de 40.000 morts depuis 1984, les violences entre le PKK et Ankara ont repris à l'été 2015. Le pays est en état d'alerte, à quelques jours du référendum, dimanche, sur une réforme constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan.