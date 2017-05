Explosion d’une chaudière à « Copelit Afrique » à Mballing : Un mort et 18 blessés

L’usine « Copelit Afrique » de Mballing, spécialisée dans la production d’huile et de farine de poisson, a été tristement mis au-devant de la scène le week-end dernier. Investie vendredi après-midi par une foule de près d’un millier de personnes du village qui exigeaient sa délocalisation, l’unité industrielle a vu Samedi matin, une de ses chaudières exploser, faisant un mort et près de 18 blessés dont 3 dans un état grave. Le ministre de la pèche a demandé l’arrêt immédiat de la production et des exportations de l’usine.