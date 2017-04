Exploitation du gaz sénégalais : Franck Timis cède ses parts

Le major anglais en hydrocarbures BP a racheté le reste des parts de Timis Corporation. Ce mois-ci, BP a annoncé qu’il a récupéré l’intégralité des participations minoritaires de 30% que la Timis Corporation détenait dans les deux blocs au large du Sénégal, Saint Louis Profond et Kayar Profond. Ainsi, BP détiendra une participation proche de 60%, Kosmos une participation proche de 30% et la société des pétroles du Sénégal (Petrosen) se retrouvera avec une participation d’environ 10%. Ce qui fait que le fameux Franck Timis quitte le milieu du gaz sénégalais après avoir cédé ses actions à Kosmos et BP indique « l’As »