Exploitation de l'or à Sabodola : " Il n'y a rien de plus transparent que ce qu'on fait " (Abdou Aziz Sy)

Même si la gestion des ressources naturelles du pays fait toujours l'objet de vives contestations de la part de certains citoyens, le directeur général de Sabodala Gold Opération donne ses assurances.

Dans un entretien accordé à Dakar Actu, Abdou Sy lève quelques équivoques concernant l'exploitation d'or à Sabadola. Le Directeur général de SGO se veut très clair : " il n'y a rien de plus transparent de ce qu'on fait! " Mieux, il soutient : " Nos livres sont ouverts et très transparents". Poursuivant, Abdou Aziz Sy précise que l'opacité dans la gestion des ressources naturelles ne concerne pas Sabadola Gold Opération. " Nous sommes soumis aux questions de la société civile et des journalistes qu'on invite à avoir un débat pour améliorer la bonne gouvernance...