Experts de l'ONU disparus en RDC: les autorités poursuivent les recherches

En RDC, toujours aucune nouvelle des deux experts des Nations unies disparus dimanche 12 mars dans la région du Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, une région agitée par une rébellion depuis plus de six mois. Les deux experts, de nationalité américaine et suédoise, avaient pour mandat du Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays ou encore les violations des droits de l'homme. Ils ont été vus pour la dernière fois ce dimanche à environ 120 km au sud de Kananga sur l'axe Tshimbulu-Bukonde avec leurs 3 chauffeurs de taxi-moto et leur interprète.