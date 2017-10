Exclusion de Khalifa Sall et Cie du PS : L'Assemblée générale des secrétaires de coordination balise la voie au bureau politique

Ceux qui s'attendaient à voir Khalifa Sall, Me Aïssata Tall Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias et Idrissa Diallo exclus du Parti socialiste ce samedi 21 octobre seront déçus et pour cause. L'instance qui s'est réunie ce samedi à la maison du Parti socialiste n'est en fait pas habilitée à prendre pareille décision.

En revanche, l'Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination a épousé toutes les décisions du Secrétariat exécutif national du 14 octobre dernier qui avait préconisé des sanctions contre “les “camarades dissidents” suite aux “actes d'indiscipline caractérisés” qu'ils auront posés quotidiennement “en violation des dispositions réglementaires régissant le fonctionnement de notre parti”.

Dans la même veine, l'Assemblée générale des secrétaire généraux de coordination a balisé la voie au bureau politique qui devrait être convoqué dans les prochains jours pour entériner l'exclusion de Khalifa Sall et Cie.

À en croire Abdoulaye Vilane qui a fait face à la presse au terme de la rencontre, aucune des 82 personnes qui ont pris la parole lors de la séance n'a eu une position nuancée. “Pas une seule n'a émis de réserve”, a t il renchéri.

Cependant, le porte parole du Parti socialiste n'a pas voulu danser plus vite que la musique malgré l'insistance des journalistes qui tenaient coûte que coûte à être édifiés sur le sort des “dissidents”. Qui sauront à quoi s'en tenir le 06 novembre prochain, date à laquelle le bureau politique a été convoqué.