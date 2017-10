Exclusion de Khalifa Sall et Cie : Les Secrétaires Généraux des coordinations du PS se réunissent en A G Samedi

Les Secrétaires Généraux des coordinations du parti socialiste se réunissent ce samedi à la Maison du Parti Socialiste, Léopold Sédar Senghor, sous la présidence du Secrétaire général, le Président Ousmane Tanor DIENG.Une Assemblée Générale élargie aux délégations du Mouvement National des Femmes, du Mouvement National des Jeunesses socialistes, du MEES, du Conseil Consultatif des Sages, de l’Organisation des Travailleurs socialistes, de Vision Socialiste, du Réseau des Universitaires, aux camarades Députés ainsi qu’aux Membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales informe une note rendue publique. Cette rencontre donnera l’opportunité aux responsables du Parti à la base, d’échanger sur la vie du Parti, l’agenda des activités, de tirer les enseignements des résultats du scrutin du 30 Juillet 2017 et de proposer des perspectives à court et moyen termes. Cette rencontre s’inscrit aussi dans la dynamique d’exclusion du parti des dissidents que sont Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall et Cie.