Exclusion au PDS : Aïda Mbodj annonce être la prochaine sur la liste et entend poursuivre Woré Sarr devant les tribunaux

La présidente du groupe parlementaire des libéraux, Aida Mbodj est très en colère contre l’exclusion de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor du PDS. Selon elle, les commanditaires de cet acte n’agissent pas dans l’intérêt du parti. La mairesse de Bambey qui s’exprimait en marge du vote de la loi portant création de l’office des lacs et cours d’eau, signale qu’elle sait qu’elle est la prochaine cible des ennemis de Mboup et Senghor. « Déjà sur la base d’accusation mensongère des gens ont demandé mon exclusion », dira-t-elle, prônant la réunification au lieu de l’exclusion. La Présidente du conseil départemental de Bambey d’annoncer par ailleurs une plainte contre Woré Sarr. Cette dernière selon Aida Mbodj ayant dit des contre-vérités sur elle, devra assumer ses propos. « Je ne boxe pas dans la même catégorie qu’elle. Mais comme elle dit des mensonges, elle va devoir les assumer », ajoute-t-elle selon « l’Observateur »...