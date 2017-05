(Exclusif document) Mort des enfants de la famille Diaz aux Parcelles assainies : Les résultats de l'autopsie

Quarante huit heures après l'inhumation des cinq enfants de la famille Diaz morts dans un incendie mercredi dernier, l'autopsie pratiquée au laboratoire d'anatomie de l'Hôpital Aristide Le Dantec a révélé ses secrets. Votre site s'est procuré les documents et est en mesure de révéler qu'Astou Diaz, Fama Diaz, Nabou Diaz, Ndèye Diaz et Kader Diaz ont été asphyxiés par la fumée provenant de la chambre mitoyenne à la leur.



Leur oncle paternel Papis Diaz que nous avons rencontré à l'Unité 17 des Parcelles Assainies, espère qu'après avoir été mis dans la confidence des résultats de l'autopsie, les "colporteurs de rumeurs cesseront de dire n'importe quoi sur les causes de la mort de mes neveux". "Nous avons entendu toute sorte de version. J'ai croisé des gens en train de discuter et ils disaient que les enfants ont été consumés par les flammes. D'autres ont parlé d'explosion d'une bonbonne de gaz. Si tel était le cas, je ne serai pas sauf vu que j’étais pas loin", regrette le frère ainé du père des victimes. Papis Diaz est tout dubitatif à propos des coups de fil que l'aînée, Astou Diaz aurait passé avant de rendre l'âme.



Larmes aux yeux, Papis Diaz s'est remémoré les "moments passés avec Kader avec qui j’étais le plus proche". "Astou était non seulement leur sœur ainée, mais elle jouait le rôle de mère. Elle est partie en emportant ses 'fils', c'est ma conviction", a témoigné Papis Diaz sur l'aînée des enfants Diaz...