Ex du PDS : Farba lance « Mbolom Wade » pour les législatives et continue de tancer Omar Sarr

Après son expulsion du PDS, Farba Senghor qui ne décolère pas, continue de dénoncer la mauvaise gestion de Oumar Sarr. Mais il compte avec ses amis, continuer son ambition tout en réclamant l’héritage de Maitre Abdoulaye Wade. C’est ainsi qu'en vue des élections législatives, il a lancé la coalition « Mbolom W.A.D.E. Une coalition qui selon lui dans « l’As », compte rassembler les vrais Wadistes déçus de la gestion du PDS et entend présenter sa liste nationale et ses listes dans tous les départements du Sénégal et dans la diaspora.