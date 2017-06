Everton et Chelsea également sur Diao Baldé Keita

Des discussions sont déjà en cours entre Everton et la Lazio, et une offre est attendue rapidement de la part du club entrainé par Koeman.



Mais Everton n'est pas seul sur le dossier et va devoir faire face à la concurrence du Milan AC et de la Juventus en Italie, mais également de Liverpool et de Chelsea qui a également montré son intérêt pour remplacer Eden Hazard en partance vers le Real Madrid.



Keita Baldé, 22 ans, a impressionné avec la Lazio la saison dernière, mais il ne lui reste que 12 mois sur son contat.