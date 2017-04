Everton championne de la Premier League 2: Baye Omar Niass doit t-il réclamer une médaille ?

Malgré des mois d'Absence au sein du club, Baye Omar Niass doit recevoir une médaille en provenance de l'équipe reverse d'Everton. Cette sélection vient de gagner la Premier League 2.Baye a joué la première moitié de la saison avant son prêt vers Hull city.



L’attaquant sénégalais a joué six matchs et a inscrit 8 buts avec les jeunes blues. Actuellement le club lui doit une médaille. Baye ne faisait pas partie des plans du coach d’Everton, raison pour laquelle qu’il a été relégué dans l’équipe réserve pour avoir plus de temps de jeu.