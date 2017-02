Evadé de Rebeuss depuis le 25 décembre 2015 : Mansour Diop dit « Thialé » arrêté avec deux de ses acolytes

« Suite aux cambriolages survenus à Liberté 6 et Castor, le principal mis en cause, Mansour Diop alias « Thialé » né en 1986 à Dakar a été interpellé à Tivaouane Peulh avec des cartouches à détonations ». L’annonce est du porte-parole de la Police nationale l’adjudant Henry Cissé qui animait un point de presse.

« Thialé » a-t-il dit a opposé une farouche résistance « en tirant trois coups de feu vers les agents interpellateurs dont un parmi eux a riposté » informe la même source. « Il a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages avec des gangs depuis son évasion le 29 décembre 2015 de la maison d’arrêt de Rebeuss ».

« Il a cité entre autres des personnes qui ont été arrêtées dont un certain Ibrahima et Omar Bou Ndaw interpellés pour l’attaque des agences Wari de Liberté 6 et Castor. Deux personnes de nationalités Sierra Léonaise impliquées dans cette affaire sont encore en liberté » a conclu l’adjudant Cissé.