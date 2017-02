Évacuation des malades cancéreuses : Ladies Club en campagne pour 18O millions

Ladies Club Sénégal a procédé ce mercredi au cours d'une conférence de presse, au lancement officiel d’une campagne portant sur l’évacuation au Maroc de malades du cancer dont les soins nécessitent une radiothérapie.

Dénommée « Billet vert », cette campagne se veut citoyenne et vise à apporter « la contribution des femmes à la prise en charge des malades du cancer au Sénégal, car elles sont les plus touchées par cette maladie », les cancers du col de l’utérus et du sein étant « les plus répandus au Sénégal ».