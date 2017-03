Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé : «La santé au Sénégal, c'est un verre à moitié plein... Quant aux machines de radiothérapie...»

À la question de savoir si les Sénégalais sont en bonne santé, Eva Marie Coll Seck a donné cette réponse : '' Chaque année, il y a eu des progrès en matière de santé dans notre santé. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, il y a des scanners, une prise en charge beaucoup plus proche des populations. La santé au Sénégal, c'est un verre à moitié plein et non un verre à moitié vide. Mais je ne dirais jamais que nous avons atteint nos objectifs.''



L'invitée du Grand Jury de ce dimanche, ne se fera pas prier pour rappeler que le Sénégal est un pays en voie de développement, loin de ressembler à des pays comme les États-Unis ou le Canada, où, pourtant, dit-ele, il est possible de rester 24 heures sans être reçu aux urgences dans un hôpital. Pour la ministre de la Santé et de l'Action sociale , les urgences '' c'est un problème mondial.'' Elle confiera " qu' il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Nous avons un partenariat avec les sapeurs pompiers et le Samu. C'est des millions de personnes qui ont appelé le 15-15. '' Elle avouera, en passant, qu'en terme de personnels soignants, '' nous sommes loin des normes de l'Oms '', malgré le recrutement massif opéré ces dernières années. Déjà, fait-elle savoir, '' 1000 personnes ont été recrutées pour 2016- 2017 '', avant d'ajouter que '' l'intention du gouvernement est de doubler le nombre de médecins'' .



Interpellée sur la question des appareils de radiothérapie, Eva Marie Coll Seck signale que l'Etat s'est substitué à la BADEA pour aller plus vite. Afin de pallier cet aléa de retard accusé dans l'octroi du financement, elle dit que des mesures pour que les malades soient pris en charge ont été prises à temps. '' Il ne faut pas qu'on créée trop de tension autour de cette question... Nous avons deux appareils au niveau de Dalal Diam, un appareil dans le secteur privé ...'' assure-t-elle. Elle assure aussi que les appareils commandés seront disponibles au mois de mai et que leur montage et leur mise en branle ne devra prendre qu'entre 3 semaines et un mois.



Quant à la négligence dont il est , généralement, fait état dans les structures médicales, Eva Marie Coll Seck refusera de donner crédit à ce qu'elle considère comme '' des procès d'intention '' même si, plus loin, elle reconnaîtra qu'elle peut bien avoir lieu, parfois.



Pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, la ministre de la santé se déclare satisfaite. '' Huit millions de moustiquaires distribués l'année dernière''. Eva Marie Coll Seck est aussi revenue sur les projections en terme de construction d'hôpitaux et de relèvement du plateau technique, surtout pour dérouler plus efficacement la Cmu...