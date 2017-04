Europa league des sénégalais : Anderlecht de Kara tombe a Man U

Largués pour le titre en premier league, les hommes de Maurinho avaient l’obligation de battre les belges d’Anderlecht à Old Trafford. Et c’est fait. La charnière centrale des mauves, Kara-spajic, a tenu bon jusqu’ à la 107ème minute. Les Anderlechtois ont fini par craquer. L’international sénégalais a tout fait pour permettre à son équipe de revenir au score lors de la prolongation. En vain.



Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (1-1) au terme du temps règlementaire. Le jeune international anglais, Marcus Rashford, a donne la victoire aux Red devils (107’). C’est donc la fin de l’aventure dans cette Europa league pour Kara Mbodj. Et pourtant, le défenseur des lions a réussi a museler pour la seconde fois le géant suédois, Zlatan Ibrahimovic, qui a fini par quitter la partie sur blessure a la 91ème minute de jeu après un contact avec le solide défenseur sénégalais. Au match aller a Bruxelles, les Mauves avaient tenu en échec (1-1) les hommes de Mourinho.



Apres avoir élimine le Zenit Saint-Pétersbourg en 16ème de finale et l’Apoel en 8ème, l’aventure européenne des belges s’arrête en quart de finale. Quant à Manchester United, l’objectif reste le trophée. Donnés grands favoris, les protégés de Jose Mourinho espèrent remporter cette Europa league pour prendre part a la ligue des champions, la saison prochaine.



Stades