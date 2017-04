Europa League des sénégalais: Kara Mbodj défie Zlatan Ibrahimovic

Les Belges d’Anderlecht conservent toutes leurs chances de qualification pour les demi-finales de l’Europe League

Beaucoup s’attendaient à une nette victoire des hommes de José Mourinho pour le match aller des quarts de finale. Cependant, les choses ont été plus compliquées pour Manchester United. L’international sénégalais Kara Mbodj et l’impeccable Bram Nuytinck avaient réussi à museler la ligne offensive de Man United. Les deux formations s’étaient quittées sur un score de parité (1-1). Ce soir à Manchester, Kara Mbodj va de nouveau défier Zlatan, mais cette fois, à Old Trafford. Les belges ont encore leur destin en mains. Ils doivent réaliser un exploit en sortant le grand favori de cette compétition.

Vu la prestation de la charnière centrale d’Anderlecht, le rêve d’atteindre les demi-finales est permis. Kara et son coéquipier Bram Nuytinck avaient ressui à faire déjouer le géant suédois et le jeune Rashford. Anderlecht a l’opportunité de réaliser un grand coup ce soir face aux protégés de José Mourihno. Tout reste possible ce soir face aux Red Devils.



