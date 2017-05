Etats-Unis : un tunnel de stockage s’effondre sur un site nucléaire

Les 5 000 employés du complexe nucléaire d’Hanford, à environ 300 kilomètres au sud-ouest de Seattle, ont été évacués et confinés après que le sol au-dessus de la jonction de deux tunnels emplis de substances radioactives s’est effondré près d’une ancienne installation d’extraction de plutonium et d’uranium, mardi 9 mai. La direction a assuré qu’aucune fuite radioactive n’avait été constatée et qu’aucun blessé n’était à déplorer. A la suite de plusieurs alertes, Hanford est devenue emblématique des difficultés de traitement à long terme des résidus radioactifs par temps de réductions budgétaires.