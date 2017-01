Etats-Unis : la personnalité et le parcours atypiques du tireur de Fort Lauderdale

L’attaque n’avait rien de spontané. Santiago l’avait préparée de longue date, alors qu’il vivait à Anchorage, en Alaska. C’est ce qu’a déclaré la police fédérale américaine, le FBI, qui l’a interrogé pendant de nombreuses heures.



Si l’acte avait été soigneusement planifié, était-il de nature terroriste ? La police, sans l’exclure totalement, n’a pu trouver aucun lien entre M. Santiago et des organisations extrémistes. Une chose que le FBI peut affirmer, c’est qu’il a agi seul.



« Bien que l’enquête n’en soit qu’à ses débuts, il n’y a aucune indication pour le moment que M. Santiago ait agi avec un complice pour préparer ou lancer son attaque », a déclaré un représentant de la police fédérale.



Un profil complexe



Les policiers découvrent un personnage complexe qui, aux dires de sa famille - avec laquelle il n’a plus guère de liens -, a complètement changé depuis son retour d’Irak.



Renvoyé l’été dernier de la garde nationale de l’Alaska, il avait eu maille à partir avec la justice pour violence domestique.



Il s’était plaint en novembre d’entendre des voix qui lui dictaient de regarder des vidéos du groupe Etat islamique. Il avait été envoyé dans une clinique pour évaluation de son état mental.



Modus operandi



Esteban Santiago, accusé d'avoir abattu cinq personnes et d'en avoir blessé huit autres vendredi à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, vient d’être inculpé par la justice fédérale et risque au mieux la réclusion à vie, ou au pire, la peine de mort.



Vendredi, Esteban Santiago a ouvert le feu dans la foule après avoir récupéré sa valise placée en soute. Son sac contenait un fusil et des chargeurs. Il s'est rendu aux toilettes pour le charger avant d'aller tirer sur les gens qui passaient.