États-Unis : Des jumelles âgées de 97 ans meurent ensemble, le même jour ￼

Martha Williams et Jean Haley sont décédées au domicile de cette dernière, au 21, Opechee Drive ,à Barrington.



Jean Haley et Martha Williams sont nées le même jour, il y a 97 ans. Inséparables, ces soeurs jumelles nonagénaires sont décédées ensemble ce week-end à Barrington, dans l'État du Rhode Island, racontent le Providence Journal et le Washington Post.



Vendredi soir, Jean Haley et Martha Williams sont allées dîner en ville avec leur troisième soeur, âgée de 89 ans. Après le repas, cette dernière a repris la route, sans attendre que les jumelles ne soient rentrées dans la maison de Jean Haley. Selon la police de Barrington, Martha Williams pourrait être tombée dans l'allée alors qu'elle reprenait sa voiture. Sa soeur jumelle aurait alors voulu appeler les secours et serait tombée à son tour en se prenant les pieds dans le tapis de son garage.

Les jumelles pourraient être mortes d'hypothermie



Jean Haley est restée à terre, avec la porte du garage grande ouverte et sa soeur toujours allongée dans l'allée. Elles se trouvaient à moins d'une dizaine de mètres l'une de l'autre. Le thermomètre affichait cette nuit-là environ 16°F, soit environ -9°C. D'après la police, les nonagénaires pourraient donc être mortes d'hypothermie.

Ce n'est que le lendemain matin qu'un voisin a découvert Martha Williams, le visage contre le sol. Jean Haley était inanimée dans le garage. Les deux femmes ont été transportées à l'hôpital de Providence, mais leur décès a été rapidement prononcé. «Elle sont nées ensemble et sont mortes ensemble, a réagi John Haley, le fils de Jean Haley, pour le magazine Time. «C'est en quelque sorte réconfortant de savoir qu'elles étaient toujours l'une à côté de l'autre.»