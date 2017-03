Etat des lieux du secteur de l’industrie : « Pas à une bonne place… mais une tendance haussière depuis quelques temps » (Aly Ngouille Ndiaye)

Le ministre de l’industrie et des mines Aly Ngouille Ndiaye lors de l’atelier de restitution du rapport sur l’état des lieux de l’industrie, a indiqué que des efforts sont faits même si la place de notre industrie en Afrique n’est pas encore au top niveau.

« Il faut que l’on aille au-delà, cela tombe au moment où nous finalisons l’aide politique du secteur et nous avons une base objective pour voir comment relancer l’industrie. Nous ne sommes pas à une bonne place, mais nous sommes à une tendance haussière depuis quelques temps » a-t-il dit.



Selon Aly Ngouille Ndiaye, lors de cette rencontre toujours, beaucoup de choses ont été apprises sur le plan de la compétitivité, « comment se positionne le Sénégal par rapport aux pays avec qui on peut se comparer ». Et sur un échantillon de 18 pays sur la compétitivité, a révélé le ministre « le Sénégal se place entre la 12 ème et la 14 ème place, au niveau de la CDEAO nous sommes 3 ème derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire, au niveau de l’UEMOA nous sommes deuxième après la Côte d’Ivoire »