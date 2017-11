Et si le Barça quittait la Liga?

Mounir Bakkali : "Le Barça, c'est comme une religion"

Mounir Bakkali, 38 ans, est ce que l'on appelle un supporter acharné et déterminé du Barça. Pour rien au monde, cet ancien joueur formé au Sporting d'Anderlecht ne louperait une rencontre de son club préféré. Inutile de préciser qu'il suit avec attention la situation en Catalogne.



"En tant que responsables du club, il est normal que les dirigeants se prononcent en faveur de l'indépendance" observe Mounir Bakkali. "C'est quelque chose d'historique. Par contre, personnellement, je ne comprends pas cette envie d'indépendance. Pour moi, Barcelone fait partie de l'Espagne. Point final. Visca Barça ,Visca Catalunya et Visca España."



"On le reste à vie"

C'est bien simple: Mounir Bakkali restera à tout jamais lié au Barça.



"Être supporter du Barça, c'est comme une religion. On le reste à vie. Je pense par exemple aux fans du RWDM. Le club était descendu en P4 il y a quelques années et les vrais sont restés fidèles. La Liga sans la rivalité Real-Barça ne serait plus pareille. Et si le Barça devait changer de championnat à cause de l'indépendance de la Catalogne, j'aimerais les voir se mesurer à la Premier League et à son Big Four. C'est le seul championnat capable de rivaliser avec le Barça".