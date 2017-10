Et si l’indépendance de la Catalogne avait des conséquences sur le mercato du Barça ?

EXCLUSIVA: El vestuario del Barça, dividido por la situación en Cataluña. Algunos jugadores dispuestos a marcharse. https://t.co/5Q1fzJikda

Quand la politique s’invite dans le football... Ce vendredi, à 70 voix sur 135, le Parlement de Catalogne a proclamé unilatéralement son indépendance. La résolution votée suppose que la région espagnole devient un « État indépendant prenant la forme d’une République » et « demande à l’exécutif catalan de négocier sa reconnaissance à l’étranger ». Une nouvelle qui ravit les partisans des indépendantistes descendus par milliers dans les rues de Barcelone notamment pour manifester leur joie.Toutefois, cette décision - même si la région reste pour l’heure sous tutelle du gouvernement espagnol - pourrait avoir des conséquences à court-moyen terme du côté du FC Barcelone. Si le président du Barça Josep Maria Bartomeu garantissait récemment que le club resterait engagé en Liga espagnole, annonce confirmée au micro de Radio Marca par le président de la Fédération Catalane de Football ce vendredi, les Blaugranas pourraient bien prochainement avoir d’autres dossiers à régler en interne.Selon la chaîne de télévision espagnole Cuatro, le vestiaire du FC Barcelone apparaît divisé. Si certains sont en faveur de l’indépendance, d’autres sont plus mesurés, se posant même beaucoup de questions. Pire, certains éléments, de peur des suites de ce choix politique, songeraient même purement et simplement à claquer la porte. Cuatro parle même de poids lourds du vestiaire catalan, sans toutefois laisser filtrer le moindre nom. Mais l’heure est à l’inquiétude dans les travées du Camp Nou.