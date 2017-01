Mise en demeure : Doudou Diagne sommé de justifier les 5 milliards constituant sa fortune

La Crei qui a repris du service en demandant au colonel des douanes Djadji Ba de justifier un demi-milliard de CFA, a aussi mis en demeure l’ancien directeur de l’urbanisme Doudou Diagne, prié de justifier son impressionnant patrimoine de plus de 20 villas, une cinquantaine de terrains dans les quartiers huppés de Dakar, des sociétés, sans compter plus d’un milliard trouvé dans son compte bancaire, etc...

L’ancien directeur de l’Urbanisme Doudou Diagne, qui était en train de savourer une retraite de pacha, a été rattrapé par sa gestion avec une mise en demeure qui lui a été servie par le procureur spécial Abdoulaye Diagne, de justifier son impressionnant patrimoine.

En gérant l’Urbanisme, la Crei à découvert que Doudou s’est constitué un empire foncier avec son épouse Fatou Fall et son neveu adoptif Amadou Lamine Ndiaye. Le patrimoine foncier des Diagne est tellement considérable que l’ancien patron de l’Urbanisme s’est associé avec sa femme et son neveu pour mettre sur pied une société qui le gère. celle-ci, dénommée Méridim, a été créée pour construire sur la cinquantaine de terrains des immeubles proposés à la vente. Et preuve que Doudou Diagne n’a aucun souci d’argent, tous ses terrains sont nichés entre les Almadies , Fann-Résidence , Mermoz …. Bref dans les quartiers huppés de la capitale.



La tribune