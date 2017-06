Et le sportif le plus célèbre au monde est…

C’est un top 100 d’un nouveau genre qu’a dévoilé mardi ESPN. Contrairement à la revue économique Forbes, qui classe tous les ans les sportifs selon leurs salaires, le média américain s’est basé sur trois critères (les contrats publicitaires, la popularité sur les réseaux sociaux et le nombre de recherches sur Internet) pour établir le palmarès des athlètes les plus célèbres au monde. Et à ce petit jeu-là, le grand gagnant est… Cristiano Ronaldo, bien sûr !

L’attaquant portugais du Real Madrid est, selon l’ex-entraîneur de la Selecçao Carlos Queiroz, "une star mondiale du football comme Michael Jordan l’était du basket-ball". Et les chiffres le prouvent. Avec 32 millions de dollars de revenus commerciaux et une quantité impressionnante de fans sur Facebook (118,1 millions), Twitter (50,4 millions) et Instagram (93 millions), "CR7" arrive en tête devant LeBron James, basketteur vedette des Cleveland Cavaliers.

"King James", qui va disputer ses huitièmes finales NBA consécutives, touche plus que le Merengue grâce aux publicités qu’il tourne (55 millions de dollars), mais il est moins suivi que lui sur les réseaux sociaux (85,5 millions d’abonnés au total). Le troisième de ce top 100 n’est autre que Lionel Messi. Malgré son absence sur Twitter, le buteur argentin du FC Barcelone parvient à devancer le tennisman suisse Roger Federer et le golfeur américain Phil Mickelson.



LE TOP 10



1. Cristiano Ronaldo (football)

2. LeBron James (basket-ball)

3. Lionel Messi (football)

4. Roger Federer (tennis)

5. Phil Mickelson (golf)

6. Neymar Jr. (football)

7. Usain Bolt (athlétisme)

8. Kevin Durant (basket-ball)

9. Rafael Nadal (tennis)

10. Tiger Woods (golf)