Et le meilleur joueur de Premier League est…

A l’instar de la Ligue 1 avec ses trophées UNFP, la Premier League va prochainement remettre ses prix, notamment aux meilleurs joueur et entraîneur de la saison. Déjà élu par ses pairs, N’Golo Kanté fait bien évidemment partie des huit footballeurs nommés et a de très bonnes chances de succéder au palmarès à Jamie Vardy, le milieu de terrain français ayant réalisé un excellent exercice et décroché le titre de champion d’Angleterre avec Chelsea, un an après l’avoir fait avec Leicester City.L’international tricolore (26 ans), seul Frenchy retenu, est en concurrence avec deux de ses coéquipiers, Cesar Azpilicueta et Eden Hazard. Assuré de terminer deuxième du championnat anglais derrière les Blues, Tottenham place également trois de ses joueurs, Dele Alli, Harry Kane et Jan Vertonghen. Romelu Lukaku, qui a crevé l’écran du côté d’Everton, et Alexis Sanchez, auteur d’une saison pleine malgré les résultats en dents de scie d’Arsenal, viennent compléter cette liste.Conte, qui d'autre ?Du côté des managers, difficile d’imaginer voir sacré quelqu’un d’autre qu’Antonio Conte. Arrivé l’été dernier en provenance de la Juventus Turin, le technicien italien a redressé et propulsé Chelsea vers un titre incotesté. Et contrairement à Josep Guardiola, qui n’est pas nommé, tout comme les autres têtes d’affiche José Mourinho et Jürgen Klopp, il a su imposer son style dès sa première saison outre-Manche. Son principal rival sera sans doute Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Spurs.Les 8 nommés pour le meilleur joueur de la saison: Dele Alli (Tottenham), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sanchez (Arsenal), Jan Vertonghen (Tottenham) - Les 6 nommés pour le meilleur entraîneur de la saison: Paul Clement (Swansea City), Antonio Conte (Chelsea), Sean Dyche (Burnley), Eddie Howe (Bournemouth), Mauricio Pochettino (Tottenham), Tony Pullis (West Bromwich Albion).