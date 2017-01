Et la compagnie aérienne la plus sûre au monde est...

Selon le JACDEC, les compagnies aériennes d'Asie et du Moyen-Orient sont les plus sûres, la compagnie Cathay Pacific, basée à Hong Kong, arrivant en tête.



A la deuxième place figure Air New Zealand, suivie de Hainan Airlines (Chine) et Qatar Airways. La cinquième place est occupée par la première compagnie aérienne européenne: la Néerlandaise KLM.



Le top 12 est complété par Eva Air (Taiwan), Emirates, Etihad Airways (Emirats arabes unis), Qantas (Australie), Japan Airlines, All Nippon Airways (Japon) et Lufthansa (Allemagne). Brussels Airlines n'est pas mentionnée dans le top 60.



Selon le JACDEC, les 60 compagnies les plus sûres ont connu des accidents ayant entraîné la destruction d'appareils mais elles n'ont dû déplorer aucun décès.



Le classement est établi sur base des résultats des 30 dernières années.



En 2016, 321 personnes sont décédées dans le monde dans un crash aérien (d'appareils de plus de 19 places), ce qui en fait la deuxième année la plus sûre pour les voyages en avion.