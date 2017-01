Esprit Live 2 : Pape et Cheikh ont séduit le public du Grand Théâtre

Le Grand Théâtre a accueilli, ce vendredi 6 janvier, le célèbre groupe Pape et Cheikh. Pour sa deuxième soirée d'anniversaire, le duo a encore fait le plein. Son public a beau commencé à avoir de l’âge, le goût de la fête ne semble pas prêt de le quitter. Des fans ont encore laissé leurs chaises vides pour danser et chanter avec le duo. La musique folk-acoustique s’est encore illustrée en compagnie des voix de Pape Fall et d’autres artistes invités (Kiné Lam, Mbaye Dièye Faye, Ablaye Mbaye, Fallou Dieng, ...) Avec J immy Mbaye à la guitare, le groupe a revisité son répertoire musical. La plupart des chansons, tirés de l’album Esprit Live 2, ont bien fait danser le public. Des sonorités bien appréciées des Jet-Setteur. Pape et Cheikh ont carrément remixé les tubes d'Esprit Live 2, à l’occasion de leur soirée anniversaire.