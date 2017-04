Escroquerie au visa : Un jeune du PDS conduit à la DIC

Le responsable de la jeunesse du Parti démocratique sénégalais (Pds) Serigne O. Guèye, a été conduit hier, par la Division des investigations criminelles, devant le Procureur de la République, pour escroquerie au visa. Il a encaissé 4,8 millions de Fcfa, 1, 5 million de Fcfa et 5 000 000 Fcfa des parties civiles. La procédure a été enclenchée à la suite de la plainte de Baye Alé Sow, qui lui a remis 4,8 millions de Fcfa devant qui il s’est présenté comme un proche collaborateur d’Oumar Sarr. C’est au cours de l’enquête que les deux autres plaintes sont tombées. L’un des plaignants a soutenu que le politicien lui avait acheté un billet d’avion pour mieux le berner, mais il est retourné à l’agence de voyage pour signifier une non confirmation et réclamer l’argent qu’il a fini par encaisser.